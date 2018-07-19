В Узбекистане впервые составлен рейтинг вузов 

Специалисты Государственной инспекции по надзору и Министерства высшего и среднего специального образования оценивали высшие учебные заведения по 23 критериям, были проанализированы данные 57 вузов с марта по июнь.
В десятку лучших вошли Национальный университет Узбекистана, Ташкентский государственный институт востоковедения, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Ташкентская медицинская академия и другие вузы.
Сообщается, что самый низкий рейтинг у двух государственных педагогических институтов — Джизакского и Кокандского.
В мае в Ташкенте состоялись переговоры министров обороны Узбекистана и России Адбусалома Азизова и Сергея Шойгу, в ходе которых Шойгу сообщил, что Россия готова обучать в своих вузах больше военнослужащих из Узбекистана и может направить в республику преподавателей для подготовки специалистов на месте.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ