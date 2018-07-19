В Узбекистане впервые составлен рейтинг вузов

Специалисты Государственной инспекции по надзору и Министерства высшего и среднего специального образования оценивали высшие учебные заведения по 23 критериям, были проанализированы данные 57 вузов с марта по июнь.

В десятку лучших вошли Национальный университет Узбекистана , Ташкентский государственный институт востоковедения , Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Ташкентская медицинская академия и другие вузы.

Сообщается, что самый низкий рейтинг у двух государственных педагогических институтов — Джизакского и Кокандского.

В мае в Ташкенте состоялись переговоры министров обороны Узбекистана и России Адбусалома Азизова и Сергея Шойгу , в ходе которых Шойгу сообщил, что Россия готова обучать в своих вузах больше военнослужащих из Узбекистана и может направить в республику преподавателей для подготовки специалистов на месте.

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