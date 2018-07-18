Минюст рассмотрит вопрос санкций против «Голоса Америки»

"Голос Америки" отчеты на сегодняшний день в Минюст России не представил. Вопрос о применении мер реагирования в отношении указанного иностранного СМИ будет рассмотрен Минюстом России в установленные действующим законодательством сроки", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что остальные восемь СМИ-иноагентов — «Idel. Реалии», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии», телеканал «Настоящее Время», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi)», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», «Сибирь. Реалии», «Фактограф» — представили в министерство предусмотренную действующим законодательством отчетность за II квартал текущего года.

Как сообщалось, 5 июля мировой суд оштрафовал РСЕ/РС на 100 тысяч рублей за непредоставление российским властям финансовой информации как иностранный агент.