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Минюст рассмотрит вопрос санкций против «Голоса Америки»
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Минюст рассмотрит вопрос санкций против «Голоса Америки» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Минюст России рассмотрит вопрос о привлечении к ответственности признанной в РФ иностранным агентом радиостанции «Голос Америки», передает "Интерфакс".
"Голос Америки" отчеты на сегодняшний день в Минюст России не представил. Вопрос о применении мер реагирования в отношении указанного иностранного СМИ будет рассмотрен Минюстом России в установленные действующим законодательством сроки", — говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве отметили, что остальные восемь СМИ-иноагентов — «Idel. Реалии», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии», телеканал «Настоящее Время», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi)», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», «Сибирь. Реалии», «Фактограф» — представили в министерство предусмотренную действующим законодательством отчетность за II квартал текущего года.
Как сообщалось, 5 июля мировой суд оштрафовал РСЕ/РС на 100 тысяч рублей за непредоставление российским властям финансовой информации как иностранный агент.
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