На востоке Чукотки впервые пройдут масштабные работы по благоустройству сел

ТАСС , 18 июля. Масштабные работы по благоустройству территорий впервые пройдут в Чукотском районе на востоке Чукотского автономного округа . Они запланированы в селах Лаврентия и Лорино, а также зоне отдыха «Лоринские ключи», сообщила корреспонденту ТАСС в среду глава муниципалитета Лариса Юрочко.

"В Лаврентия в этом году обновят пешеходные пути и места для отдыха перед музеем, мостики у ручья, благоустроят парк, спортивную площадку и прогулочные дорожки на склонах сопок. Также в райцентре установят две новые детские площадки. В Лорино приведут в порядок спортивную площадку и находящуюся неподалеку зону отдыха «Лоринские ключи». Такие масштабные работы проводятся в муниципалитете впервые", — рассказала Юрочко.

Стоимость работ по благоустройству сел и зоны отдыха составит 20 млн рублей. Средства на работы поступят из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Все работы проведут текущим летом.

Большая часть средств в размере 6 млн предназначена на восстановление инфраструктуры в зоне отдыха «Лоринские ключи», которая за много лет пришла в упадок. Там отремонтируют раздевалку, сделают бассейн, спуск в воду и деревянный настил. Лоринские ключи — горячие термоминеральные источники, находятся в 13 километрах от села Лорино.