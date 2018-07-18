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На востоке Чукотки впервые пройдут масштабные работы по благоустройству сел
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На востоке Чукотки впервые пройдут масштабные работы по благоустройству сел 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 18 июля. Масштабные работы по благоустройству территорий впервые пройдут в Чукотском районе на востоке Чукотского автономного округа. Они запланированы в селах Лаврентия и Лорино, а также зоне отдыха «Лоринские ключи», сообщила корреспонденту ТАСС в среду глава муниципалитета Лариса Юрочко.
"В Лаврентия в этом году обновят пешеходные пути и места для отдыха перед музеем, мостики у ручья, благоустроят парк, спортивную площадку и прогулочные дорожки на склонах сопок. Также в райцентре установят две новые детские площадки. В Лорино приведут в порядок спортивную площадку и находящуюся неподалеку зону отдыха «Лоринские ключи». Такие масштабные работы проводятся в муниципалитете впервые", — рассказала Юрочко.
Стоимость работ по благоустройству сел и зоны отдыха составит 20 млн рублей. Средства на работы поступят из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Все работы проведут текущим летом.
Большая часть средств в размере 6 млн предназначена на восстановление инфраструктуры в зоне отдыха «Лоринские ключи», которая за много лет пришла в упадок. Там отремонтируют раздевалку, сделают бассейн, спуск в воду и деревянный настил. Лоринские ключи — горячие термоминеральные источники, находятся в 13 километрах от села Лорино.
Чукотский район — самый восточный район РФ. В состав муниципалитета входят шесть сел, в которых проживает чуть более четырех тысяч человек.
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