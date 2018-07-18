Сотрудники МЧС за сутки спасли восемь человек на столичных водоемах

"За минувшие сутки на столичных водоемах в ходе шести происшествий на воде спасены восемь человек", — сказал сотрудник пресс-службы.

Так, по его словам, патрулировавшие Москву-реку в Кунцеве сотрудники спасли женщину, а спустя несколько часов — мужчину; женщина и мужчина были спасены на реке Десне; еще один мужчина был извлечен спасателями из воды на Борисовских прудах; в Строгинской пойме спасатели оказали помощь трем мужчинам.

"В связи с участившимися случаями подобного характера ГУ МЧС России по Москве напоминает москвичам, что купание в необорудованных местах категорически запрещено, и призывает соблюдать правила поведения на воде", — подчеркнул он.