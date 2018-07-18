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Сотрудники МЧС за сутки спасли восемь человек на столичных водоемах
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Сотрудники МЧС за сутки спасли восемь человек на столичных водоемах 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Спасатели во вторник, 17 июля, извлекли из воды восемь человек, тонувших в столичных водоемах, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"За минувшие сутки на столичных водоемах в ходе шести происшествий на воде спасены восемь человек", — сказал сотрудник пресс-службы.
Так, по его словам, патрулировавшие Москву-реку в Кунцеве сотрудники спасли женщину, а спустя несколько часов — мужчину; женщина и мужчина были спасены на реке Десне; еще один мужчина был извлечен спасателями из воды на Борисовских прудах; в Строгинской пойме спасатели оказали помощь трем мужчинам.
"В связи с участившимися случаями подобного характера ГУ МЧС России по Москве напоминает москвичам, что купание в необорудованных местах категорически запрещено, и призывает соблюдать правила поведения на воде", — подчеркнул он.
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