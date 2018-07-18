Zone·tv использует «эффект Spotify»

OTT-сервис интеллектуального поиска видеоконтента Zone·tv расширил функционал: теперь правообладатели и авторы контента могут создавать собственные линейные каналы и адаптировать их под аудиторию.

Для пользователя работа сервиса станет похожа на принцип Spotify — Zone·tv будут курировать контент и пускать в ход собственные таргет-разработки, но главное — выбор остается за зрителем.

Комментирует глава Zone·tv Джефф Уэбер: «Видео-дистрибуция загибается под натиском сотен новых стриминговых сервисов. Мы даем производителям контента уникальный инструмент, с помощью которого они могут создавать новые, многофункциональные каналы вещания, которые можно точно настраивать на искомую аудиторию — и тем самым значительно улучшать качество потребляемого видеоконтента. Это совершенно новый подход к программированию телевещания — по старым принципам, но с применением искусственного интеллекта».

Новые функции Zone·tv позволяют как усовершенствовать имеющиеся каналы вещания, так и создавать совершенно новые. Среди запатентованных вспомогательных облачных решений — Zone·tv Programming Studio для создателей каналов, A. I. Studio для обработки контента и улучшения поисковой системы, Zone·tv Ad Studio для рекламодателей и партнерских рекламных проектов и Zone·tv Configuration Studio для адаптации видео под разные цифровые устройства.

Уэбер добавляет: «Мы ломаем существующую парадигму не только технологически, но и психологически — в индустрии видеодистрибуции отныне все будет иначе. Мы живем в удивительное время и рассчитываем стать одним из его знаковых явлений».

ИСТОЧНИК: RAPIDTVNews