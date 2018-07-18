Взрывные работы начались на пожарах в лесах Якутии

В Намском и Горном районах Якутии сохраняется сложная обстановка. Пожарным приходится тушить огонь при неблагоприятном ветре, а в особо трудных участках проводить взрывные работы.

С помощью взрывов специалисты ФБУ «Авиалесоохрана» формируют заградительные и опорные полосы. Для этого используется детонирующий шнур высокой мощности ДШН-80, протяжённость которого составляет 25 километров.

В департаменте по лесным отношениям региона отметили, что основанием для проведения взрывных работ стала труднодоступность мест возгораний и сильная «захламлённость» лесных участков.

«Поэтому применение наземной техники для прокладки минполосы невозможно, а её прокладка с помощью ручных инструментов занимает много времени и сил», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время на охраняемой территории Якутии горит более 22,1 тысячи Га леса. В тушении задействованы 463 человека и 44 единицы специальной техники и воздушных судов, передаёт телеканал «Якутия 24».