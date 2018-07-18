Первооткрывателю западносибирской нефти исполнилось 93 года 

Первооткрывателю западносибирской нефти Ивану Петровичу Шестакову 15 июля исполнилось 93 года.
Урайского ветерана Великой Отечественной войны поздравили глава города Анатолий Иванов и генеральный директор ТПП «Урайнефтегаз» Сергей Яскин.
«С именем Шестакова мы связываем самую важную дату в истории Урая — именно Иван Петрович в составе легендарной буровой бригады Семена Урусова добыл первую нефть Западной Сибири», — подчеркнул Анатолий Иванов.
Справка:
Иван Петрович родился в Свердловской области. Ушел на фронт в мае 43-го. Прошёл курсы наводчиков, и в своём первом бою под Смоленском был тяжело ранен. После лечения проходил службу в армейской разведке. Вновь получил тяжелое ранение, снова лечился и после госпиталя попал на 1-й Прибалтийский фронт. Победу встречал под Лейпцигом в составе саперного батальона. После победы в Альпах, ликвидируя фашистские банды.
Иван Шестаков получил несколько боевых наград, среди которых ордена Красной Звезды и Отечественной войны, медали «За отвагу» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг». После войны трудился геофизиком, затем с семьей переехал в Кондинский район, где Ивану Петровичу посчастливилось 12,5 лет отработать в бригаде Семена Урусова, нашедшей первую сибирскую нефть. С 1980 года он на пенсии, за ударный труд был награжден орденом Трудового Красного Знамени.