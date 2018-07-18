Ещё
Первооткрывателю западносибирской нефти исполнилось 93 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первооткрывателю западносибирской нефти исполнилось 93 года 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Первооткрывателю западносибирской нефти Ивану Петровичу Шестакову 15 июля исполнилось 93 года.
Урайского ветерана Великой Отечественной войны поздравили глава города Анатолий Иванов и генеральный директор ТПП «Урайнефтегаз» Сергей Яскин.
«С именем Шестакова мы связываем самую важную дату в истории Урая — именно Иван Петрович в составе легендарной буровой бригады Семена Урусова добыл первую нефть Западной Сибири», — подчеркнул Анатолий Иванов.
Справка:
Иван Петрович родился в Свердловской области. Ушел на фронт в мае 43-го. Прошёл курсы наводчиков, и в своём первом бою под Смоленском был тяжело ранен. После лечения проходил службу в армейской разведке. Вновь получил тяжелое ранение, снова лечился и после госпиталя попал на 1-й Прибалтийский фронт. Победу встречал под Лейпцигом в составе саперного батальона. После победы в Альпах, ликвидируя фашистские банды.
Иван Шестаков получил несколько боевых наград, среди которых ордена Красной Звезды и Отечественной войны, медали «За отвагу» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг». После войны трудился геофизиком, затем с семьей переехал в Кондинский район, где Ивану Петровичу посчастливилось 12,5 лет отработать в бригаде Семена Урусова, нашедшей первую сибирскую нефть. С 1980 года он на пенсии, за ударный труд был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
АиФ Югра: последние новости
С начала лета в Югре утонули уже 8 человек Полиция Югры на время ЧМ по футболу перестала распространять «негатив» Антинаркотическая политика Югры дала положительные результаты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии170
Умер солист группы «Доктор Ватсон»14
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе84
Трамп определился с отношением к России567
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию13
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
01:00
Названа причина скорого уничтожения интернета
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение