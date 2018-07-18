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В Ярославле пропал 42-летний Игорь Осипов
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В Ярославле пропал 42-летний Игорь Осипов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
42-летний Игорь Осипов ушел с железнодорожного вокзала Ярославль-Главный, и с тех пор его местонахождение не установлено.
Мужчина пропал 16 июля. Он не выходит на связь с близкими. Волонтеры организации Ярспас начали распространять ориентировки.
Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, короткие темные волосы, карие глаза. На груди у мужчины тату в форме морского штурвала. Он был одет в темно-синий свитер, черную футболку, синие джинсы и кроссовки.
Всем, кому что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить в полицию по телефону 02, 102 или по телефону 89109640838.
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