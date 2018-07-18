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Начальник выборгского УМВД: Уровень преступности у нас — самый низкий в Ленобласти
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Начальник выборгского УМВД: Уровень преступности у нас — самый низкий в Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
В среду, 18 июля, в ходе отчёта, который зачитывает начальник выборгского УМВД Эдвардас Вашкис, стало ясно, что Выборгский район — самый безопасный в Ленобласти.
По словам начальника полиции Выборгского района, уровень преступности на подконтрольной его ведомству территории самый низкий в районе. Кроме того Вашкис отметил, что силами УМВД были раскрыты все преступления сексуальной направленности, а также снизилось количество разбойных нападений и мошенничества.
Однако в то же время Вашкис признал, что существует насущная проблема, связанная с подростковой преступностью — ее необходимо ставить под вопрос и на профилактику. Начальник полиции Выборга подчеркнул, что среди подростков много угонщиков, а возраст преступников часто не превышает 15 лет.
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