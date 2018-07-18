Начальник выборгского УМВД: Уровень преступности у нас — самый низкий в Ленобласти

В среду, 18 июля, в ходе отчёта, который зачитывает начальник выборгского УМВД Эдвардас Вашкис, стало ясно, что Выборгский район — самый безопасный в Ленобласти

По словам начальника полиции Выборгского района, уровень преступности на подконтрольной его ведомству территории самый низкий в районе. Кроме того Вашкис отметил, что силами УМВД были раскрыты все преступления сексуальной направленности, а также снизилось количество разбойных нападений и мошенничества.