Почему Майли Сайрус удалила фото в Instagram?

Звёзды — еще те любители удалять свои страницы или фотографии в социальных сетях. Причины разные: у кого настроение такое, а у кого — нет на ведение страницы времени. А, вот, певица и актриса Майли Сайрус (Miley), например, на днях написала в своём, что готовится «Новая Эра», а после удалила все фото из. А их было несколько тысяч!

http://https://www.instagram.com/mileycyrus/

Теперь вместо аватарки чёрный квадрат, а на месте фото — пустота, даже милых снимков с женихом Лиамом Хемсвортом (Liam) не осталось. Но поклонники певицы не стали поднимать панику. Своего кумира они знают: Майли точно готовит сюрприз, уверены они, иначе бы она не стала удалять фотографии.

«Все мы знаем, для Майли посты в очень памятны и дороги, как и для нас, ведь это единственный способ почувствовать её. Но удалить все фото года было очень большой ошибкой», — написал один из поклонников.

Другой в шутку ответил:

«Только мир не готов к её сюрпризам»

Помните, такой же ход с удалением снимков из социальной сети придумала и Тейлор Свифт (Taylor), когда готовилась к презентации своего нового альбома «Reputation». Только, зная безбашенность Майли, от неё можно ожидать, что угодно. Кто знает, может, для неё удалить фото перед выходом новой пластинки — слишком просто и она попросту решила сменить имидж? Увидим!