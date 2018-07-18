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Почему Майли Сайрус удалила фото в Instagram?
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Почему Майли Сайрус удалила фото в Instagram? 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Звёзды — еще те любители удалять свои страницы или фотографии в социальных сетях. Причины разные: у кого настроение такое, а у кого — нет на ведение страницы времени. А, вот, певица и актриса Майли Сайрус (Miley), например, на днях написала в своём, что готовится «Новая Эра», а после удалила все фото из. А их было несколько тысяч!
http://https://www.instagram.com/mileycyrus/
Теперь вместо аватарки чёрный квадрат, а на месте фото — пустота, даже милых снимков с женихом Лиамом Хемсвортом (Liam) не осталось. Но поклонники певицы не стали поднимать панику. Своего кумира они знают: Майли точно готовит сюрприз, уверены они, иначе бы она не стала удалять фотографии.
«Все мы знаем, для Майли посты в очень памятны и дороги, как и для нас, ведь это единственный способ почувствовать её. Но удалить все фото года было очень большой ошибкой», — написал один из поклонников.
Другой в шутку ответил:
«Только мир не готов к её сюрпризам»
Помните, такой же ход с удалением снимков из социальной сети придумала и Тейлор Свифт (Taylor), когда готовилась к презентации своего нового альбома «Reputation». Только, зная безбашенность Майли, от неё можно ожидать, что угодно. Кто знает, может, для неё удалить фото перед выходом новой пластинки — слишком просто и она попросту решила сменить имидж? Увидим!
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