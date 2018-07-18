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«Роснано» продало «Фармстандарту» сеть центров ядерной медицины
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«Роснано» продало «Фармстандарту» сеть центров ядерной медицины 

Ведомости 1 час назад
«Роснано» вышло из проекта федеральной сети центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи», продав свою долю в 49,9% «Фармстандарту» Виктора Харитонина за 2,9 млрд руб. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя госкомпании.
В результате структуры предпринимателя получили 100% сети. Собеседник газеты уточнил, что доля была полностью оплачена деньгами в 2,9 млрд руб., что на 700 млн руб. превысило вложения «Роснано» в проект. Сделка уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), рассказал он. «Фармстандарт» от комментариев отказался.
Издание отмечает, что для «Роснано» доходность инвестиций в сделке могла стать самой низкой за всю историю компании — она составила всего 6,3%. По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, такой уровень доходности непозволительно низкий для «Роснано». Но, по его словам, показатель мог оказаться еще ниже, если бы госкомпания вышла из проекта позже.
«ПЭТ-технолоджи» основана при участии «Роснано» в 2011 г. Сеть включает 11 центров ядерной медицины в Москве, Курске, Белгороде, Екатеринбурге, Уфе, Липецке, Орле, Тамбове, Тольятти, Самаре, Ростове-на-Дону. Компания владеет также двумя площадками по выпуску радиофармпрепаратов в Уфе и Ельце. В начале 2018 г. 50,01% «ПЭТ-технолоджи» принадлежали ООО «Д-мед» Алексея Царькова, напоминает газета. В марте конечным бенефициаром предприятия стала структура владельца «Фармстандарта».
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