Укрзализныця хочет сама устанавливать цены на билеты на люксовые поезда

«Со стороны УЗ есть инициатива относительно пересмотра пассажирских тарифов. Мы просим предоставить „Укрзализныце“ более гибко подходить к установке цена на пассажирские перевозки по дням недели. У нас есть пиковые и почти ажиотажный спрос на билеты по наиболее популярным направлениям, таким как Киев—Харьков, Киев—Львов и Киев—Днепр… Нам нужны тарифные и ценовые инструменты, чтобы сбалансировать подобный спрос. Кроме того, мы видим ситуацию, когда на „люксовые“ поезда цена далека от экономически обоснованной. И (в этом секторе — ред.) мы видим возможность иметь более гибкие инструменты для ценообразования. Наша позиция — мы понимаем, что мы в том числе социальный перевозчик, и мы готовы к жесткому тарифному регулированию в этом сегменте. Но когда мы говорим не об социальных перевозках, а о сегменте, где УЗ предоставляет высококачественные услуги, то тарифное регулирование со стороны государстве не всегда обосновано», — рассказал Кравцов.

Речь идет об разделении пассажирских перевозок на три класса: комфорт, стандарт, эконом. Ранее в интервью Delo.ua Кравцов сообщал, что УЗ из-за убыточности пассажирских перевозок хочет ввести классовость поездов, где будут разные уровни сервиса. По данным источника Delo.ua в УЗ, разделение перевозок на классы произойдет до конца лета.

Также, по словам и.о. главы правления УЗ, кроме согласованного повышение тарифов на пассажирские перевозки ведомство не планирует проводить еще какие-либо повышения.

"Если говорить о повышении стоимости проезда, мы неоднократно говорили, что было согласовано решение… повышения тарифа с мая 2018 года на 12%, и с октября — также на 12%. Другие повышения мы ближайшее время не планируем проводить", — уточнил Кравцов.