Где в Ростове увековечена память об офицере Михаиле Богданове?

Когда же на Дону поя­вится мемориальная доска в память о герое чечен­ской войны Михаиле Богданове

На днях мемориальную доску в память об офицере, погибшем в Чеченской Республике восемнадцать лет назад, установили на фасаде ростовской школы №78.

Подполковник Михаил Богданов когда-то учился в этих стенах по адресу ул. Красноармейская, 5 и окончил школу в 1981 году.

Все эти годы мать героя надеялась, что подвиг её сына не будет забыт.

Летом 2000-го, во время атаки боевиков смертельно раненый офицер вытащил из-под огня пострадавшего солдата и продолжал вести огонь, прикрывая своих бойцов.

Михаил Богданов посмертно награждён орденом Мужества.