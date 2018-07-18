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Где в Ростове увековечена память об офицере Михаиле Богданове?
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Где в Ростове увековечена память об офицере Михаиле Богданове? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Когда же на Дону поя­вится мемориальная доска в память о герое чечен­ской войны Михаиле Богданове?
На днях мемориальную доску в память об офицере, погибшем в Чеченской Республике восемнадцать лет назад, установили на фасаде ростовской школы №78.
Подполковник Михаил Богданов когда-то учился в этих стенах по адресу ул. Красноармейская, 5 и окончил школу в 1981 году.
Все эти годы мать героя надеялась, что подвиг её сына не будет забыт.
Летом 2000-го, во время атаки боевиков смертельно раненый офицер вытащил из-под огня пострадавшего солдата и продолжал вести огонь, прикрывая своих бойцов.
Михаил Богданов посмертно награждён орденом Мужества.
С инициативой увековечить память погибшего боевого товарища выступил командующий Южным округом войск Национальной гвардии РФ Герой России генерал-лейтенант Олег Козлов.
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