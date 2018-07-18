Инвесторы Tesla призвали Маска извиниться перед спасавшим детей в Таиланде дайвером

Инвесторы Tesla призвали основателя компании Илона Маска извиниться за оскорбления в адрес британского дайвера Верна Уонсорта, спасавшего детей из затопленной пещеры в Таиланде

«Обмен репликами с Верном Унсуортом перешёл черту. Я думаю, Вы согласны, учитывая то, что Вы удалили сообщение из Twitter, однако для восстановления доверия инвесторов потребуется больше, чем это», — говорится в открытом письме, написанном Геном Мунстером от лица инвесторов.

Как отмечается, поведение Маска «питает непродуктивное восприятие» его руководства.

«К счастью, путь к повторному обретению доверия инвесторов легко доступен. Он начинается с извинения», — отмечается в обращении.

Ранее Уонсорт на своей странице в Twitter назвал план Маска по спасению подростков с помощью мини-субмарины пиар-трюком. В ответ предприниматель обозвал дайвера педофилом.