За места в региональном парламенте намерены бороться восемь человек

Восемь человек заявились на участие в дополнительных выборах депутатов Заксобрания ЯНАО . Все ли выйдут на следующий этап предвыборной гонки — покажут итоги регистрации кандидатов. Аналогичный отбор ждет и тех, кто выдвинулся на муниципальные выборы. Статус зарегистрированных кандидатов должны обрести и претенденты на должность руководителя Тюменской области

Напомним, единый день голосования в этом году состоится 9 сентября. Ямальцы будут выбирать губернатора Тюменской области. Кроме того, пройдет голосование за кандидатов в депутаты Законодательного Собрания ЯНАО по двум одномандатным округам в Ямальском и Тазовском районах, а также в Муравленко . Кроме того, состоятся досрочные выборы глав Тазовского и Красноселькупского районов, голосование за кандидатов в главы на местах и депутатов местных дум.

Не выдвинулся — опоздал

О ходе избирательных кампаний журналистам рассказал председатель Избиркома ЯНАО Андрей Гиберт . Он отметил, что период выдвижения кандидатов истекает. А для дополнительных выборов депутатов ЗС ЯНАО он закончился еще 7 июля. О своем желании баллотироваться заявили восемь человек. Трое из них — по Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9.

В их числе представитель КПРФ Сергей Зарипов, единоросс Светлана Каменская и член ЛДПР Татьяна Куликова . По Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинула Степана Вануйто, КПРФ — Ейко Сэротэтто, который уже зарегистрирован как кандидат. ЛДПР делегировала Илью Яндо. Дмитрий Хороля и Артур Сэротэтто пошли на выборы как самовыдвиженцы.

Этап выдвижения финишировал и на муниципальном уровне, за исключением Антипаюты, где он продолжится до 19 июля.

Что касается выборов губернатора Тюменской области, то у претендентов еще есть время заявить о себе до 30 июля. По данным на понедельник, пока выдвинуто четыре кандидата. Это Артем Зайцев , представляющий ЛДПР, Иван Левченко от КПРФ, Владимир Пискайкин от ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и Лариса Шакурова, выдвинутая региональным отделением Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

— На сегодняшний день по всем уровням выборов, которые пройдут в округе 9 сентября, документы для выдвижения представили 53 кандидата, — отметил Андрей Гиберт, подчеркнув, что наибольшее количество человек заявило о своем желании баллотироваться на досрочных выборах главы Тазовского района. Здесь выдвинуто 12 человек.

Кто продвигается по всем фронтам?

Оценивая политическую активность избирательных объединений и партий, Андрей Гиберт сказал, что наибольшую инициативу проявили представители ЛДПР. Либерал-демократы выдвинули кандидатов по всем избирательным кампаниям за исключением выборов главы Антипаюты.

Справедливороссы делегировали пока только одного претендента, который баллотируется на должность областного губернатора. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинула кандидатов на выборы депутатов регионального и муниципального уровней, глав районов и поселков за исключением Антипаюты.

На счету КПРФ — кандидаты на выборы губернатора Тюменской области, на дополнительных выборах депутатов ЗС ЯНАО и выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Среди претендующих на место глав муниципалитетов представителей партии нет.

— Среди непарламентских партий участие в выдвижении кандидатов приняла лишь партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, выдвинувшая кандидата на выборы губернатора Тюменской области, — отметил Андрей Гиберт.

Глава окружного Избиркома также рассказал, что на всех уровнях выборов есть кандидаты-самовыдвиженцы. Активнее всего они проявили себя в Тазовском районе. О своем желании претендовать на должность главы муниципалитета таким образом заявили десять человек.

Чтобы рассчитывать на статус кандидата в депутаты ЗС ЯНАО, претендентам нужно предоставить необходимые для регистрации документы до 25 июля. Решившим стать кандидатами на муниципальных выборах это нужно сделать до 27 июля.

КСТАТИ

Восьмерка открыла спецсчета

В избирательные фонды претендующих на мандаты в окружном парламенте поступило 204,5 тысячи рублей. Пока потрачено лишь полтора процента.

Эти данные привел Андрей Гиберт, говоря о контроле Избиркома ЯНАО за открытием таких счетов. Он напомнил, что каждый кандидат может потратить не более пяти миллионов рублей.

Если говорить о муниципальных кампаниях, то счета открыли 18 кандидатов. Общая сумма поступлений — чуть боле 352 тысяч рублей, расходы — менее половины процента.

Два кандидата заявили, что не будут открывать спецсчета, еще семь не создают фонды. Предельный размер расходов на муниципальных выборах зависит от численности избирателей на территориях и варьируется от 107 тысяч рублей до 3 миллионов 238 тысяч.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Инвалиды по зрению смогут самостоятельно заполнить бюллетени

Все избирательные участки, которые будут работать в регионе 9 сентября, оборудуют для этой категории граждан.

Такое решение приняли члены Избиркома ЯНАО на очередном, 79-м, заседании в понедельник, 16 июля. Игорь Горелик, заместитель председателя Избиркома ЯНАО, отметил, что на избирательных участках будут размещены информационные материалы, набранные крупным шрифтом. Это станет хорошим подспорьем для слабовидящих людей. Будут и специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней инвалидами по зрению. Это своего рода папка, в которую вкладывается бюллетень. Благодаря специальным прорезям голосующий тактильно определит нужное место для галочки.

— Такая возможность будет предоставлена на всех избирательных участках, ведь сюда могут прийти и избиратели, имеющие серьезные проблемы со зрением, которые будут голосовать по месту временного пребывания, — отметил Игорь Горелик.

Повсеместно, кроме Ноябрьска, будут использоваться протоколы УИК об итогах голосования со специальным QR-кодом. Технология позволяет избежать технических ошибок и ускоряет процесс ввода данных в ГАС «Выборы». В Ноябрьске на избирательных участках применят 12 комплектов КОИБ.