Ещё
Центр экологии, краеведения и туризма поздравил свою подопечную с наградой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр экологии, краеведения и туризма поздравил свою подопечную с наградой 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Обучающаяся Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма
Надежда Денисенко стала лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце — 2018».
Этот конкурс поддерживает людей, занимающимися поисками решений социальных проблем.
Надежда Денисенко награждена нагрудным знаком и внесена в Почётную книгу России за разработку и реализацию инициативного проекта «Технологии молодых в помощь старшим».
В центре Надежда занимается с 2015 года и активно участвует в городских конкурсных мероприятиях.
Каховка: последние новости
Встречу для родителей проведут в Ясеневе Работники зюзинской прокуратуры и центра «Ратмир» обсудили спорт и безопасность В психоневрологическом интернате №18 отпраздновали День семьи, любви и верности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии180
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе88
Умер солист группы «Доктор Ватсон»14
Трамп определился с отношением к России571
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию14
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
01:00
Названа причина скорого уничтожения интернета
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение