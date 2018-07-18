Центр экологии, краеведения и туризма поздравил свою подопечную с наградой

Обучающаяся Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма Надежда Денисенко стала лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце — 2018». Этот конкурс поддерживает людей, занимающимися поисками решений социальных проблем. Надежда Денисенко награждена нагрудным знаком и внесена в Почётную книгу России за разработку и реализацию инициативного проекта «Технологии молодых в помощь старшим». В центре Надежда занимается с 2015 года и активно участвует в городских конкурсных мероприятиях.