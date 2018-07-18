Провал на саратовской набережной слегка засыпали

Саратовцы помнят все трещины набережной и уже не удивляются появлению новых. Новая набережная вся в ямах и провалах. Сильный дождь накануне размыл асфальт в районе комбикормового завода. Сегодня это место уже засыпано асфальтовой крошкой. Здесь уже и фотосессии устраивали, и все равно — отремонтировать качественно этот кусок никто так и не берется. Если бы в нашем городе жил Остап Бендер он бы уже давно сделал этот провал доходным местом. Брал бы деньги за просмотр самой печально известной «достопримечательности» города. А пока саратовцы гуляют по провальной набережной.

Один из руководителей предприятия"Саратовгесстрой", которое и возводило новый участок, Александр Шалабанов гуляет на свободе с подпиской о невыезде. Балаковский районный суд решил смягчить ему наказание и освободил из-под стражи.

Напомним, его подозревали в растрате средств, выделенных на строительство новой набережной.

Отметим, новая набережная обрушивается уже не первый раз. В прошлом году в яму даже угодила пожарная машина.