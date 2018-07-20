Улицу Громова в Ярославле отремонтируют до середины октября 

В Ярославле улицу Громова на участке от Елены Колесовой до Панина отремонтируют в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» до середины октября.
Долгое время транспортная артерия стояла в аварийном состоянии. При этом улица соединяет Дзержинский район и центр города. На ней стоят три школы. Ямочного ремонта для улучшения ситуации было недостаточно: ярославцы постоянно жаловались на улицу Громова в социальных сетях и в департамент городского хозяйства.
На ней отфрезеруют покрытие, выполнят демонтаж старого и монтаж нового бордюрного камня, а также положат асфальт.