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В Таиланде монах совершил убийство во время ритуала
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В Таиланде монах совершил убийство во время ритуала 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В провинции Чайяпхум арестовали бывшего монаха, который подозревается в убийстве 18-летней девушки по неосторожности во время изгнания злых духов. Он вернулся в родную деревню после того, как три месяца находился в розыске, сообщает РИА Новости с ссылкой на онлайн-версию издания Bangkok Post.
После произошедшего мужчина снял с себя монашеский сан. Смерть 18-летней жертвы могла наступить из-за неосторожного применения целебной воды во время ритуала, а именно, ее переизбытка, что привело к потере сознания, а затем к смерти. Точный диагноз медицинским работникам установить не удалось, по предположению врачей, летальный исход был вызван аллергией на один из элементов состава жидкости. На допросе обвиняемый признался, что хотел избавить девушку от тяжелого проклятия, о котором он узнал по темному «знаку» на ее шее.
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