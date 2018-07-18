Не пропустите фестиваль «Четырех ветров» в Guild Wars 2

Если вы являетесь ветераном MMORPG Guild Wars 2, то наверняка помните, что в мае 2014 года проходил большой фестиваль «Четырех ветров».

Во время этого мероприятия у людей была возможность посетить Labyrinthine Cliffs, где доступны самые разнообразные активности, заполучить приятные награды, сразиться с уникальными боссами, заработать титулы и купить новые вещи. Теперь же спешим сообщить, что компания ArenaNet решила вновь провести подобный фестиваль. Свои двери он откроет 24 июля, поэтому уже на следующей неделе у вас получится весело провести свое свободное время и раздобыть всевозможные подарки.