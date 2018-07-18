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В Саратове не нашли подрядчиков для строительства Дворца водных видов спорта
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В Саратове не нашли подрядчиков для строительства Дворца водных видов спорта 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В этом году чиновники не смогли провести аукцион на поиск подрядчика для строительства в областном центре Дворца водных видов спорта и совмещенной с ним гостиницы. Конкурс был назначен на 28 июня, однако на него не было подано ни одной заявки. Об этом сообщил на сегодняшнем заседании профильного комитета областной Думы заместитель директора «Управления капитального строительства» Олег Князев. Он отметил, что повторный аукцион состоится уже завтра.
Между тем, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год. Его строительство подразумевает совместное финансирование из областных и федеральных источников.
«Таким темпом мы его десять лет будем строить», — усомнился в озвученных показателях Дмитрий Чернышевский.
Олег Князев сообщил, что, по его сведениям, в 2019 году при строительстве Дворца планируется освоить 110 миллионов рублей, а в 2020 году — 560 миллионов. При этом на первом этапе строительства запланирован ввод в эксплуатацию здание самого Дворца.
«А на завтрашний аукцион есть заявки?» — обеспокоились удивленные результатами первого конкурса депутаты.
«Да», — обнадежил народных избранников Олег Князев.
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