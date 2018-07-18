Игрок «Бордо» близок к переходу в «Эвертон» 

Нападающий «Бордо» Малкон может продолжить карьеру в «Эвертоне», сообщает Sky Sports. За 21-летнего бразильца «ириски» готовы выложить 35 миллионов евро плюс бонусы.
В случае, если «Бордо» примет условия «Эвертона», Малкон получит контракт на пять лет с зарплатой 80 тысяч фунтов в неделю.
Ранее сообщалось, что французский клуб отказал миланскому «Интеру», который предлагал 40 миллионов евро, но при этом хотел оплачивать сумму частями.
Также в услугах Малкона заинтересованы такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».
В прошедшем сезоне бразилец принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 12 голами и сделал семь результативных передач.