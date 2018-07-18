Игрок «Бордо» близок к переходу в «Эвертон»

Нападающий «Бордо» Малкон может продолжить карьеру в «Эвертоне», сообщает Sky Sports. За 21-летнего бразильца «ириски» готовы выложить 35 миллионов евро плюс бонусы.

В случае, если «Бордо» примет условия «Эвертона», Малкон получит контракт на пять лет с зарплатой 80 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что французский клуб отказал миланскому «Интеру», который предлагал 40 миллионов евро, но при этом хотел оплачивать сумму частями.

Также в услугах Малкона заинтересованы такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», « Манчестер Юнайтед » и «Бавария».

В прошедшем сезоне бразилец принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 12 голами и сделал семь результативных передач.