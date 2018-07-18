Соискатели в возрасте ищут работу в сферах производства, транспорта, строительства и бухгалтерии

Стоит отметить, что соискатели нашего региона 50-60 лет преимущество мужчины (66%). Самыми «взрослыми» сферами в Самарской области считаются производство (15%), транспорт (12%), строительство и бухгалтерия по 9%. Именно на эти профобласти чаще всего претендуют соискатели старшего возраста.

48% соискателей данной возрастной группы претендуют на зарплату 20-40 тыс. рублей. 21% рассчитывают получать 40-60 тыс. рублей. 5% желаемой зарплатой указывают 80-100 тыс. рублей. И 4% хотят получать от 100 тыс. рублей. Ключевые навыки, которые чаще всего указывают жители Самарской области — знание ПК, организаторские способности, умение вести переговоры. 30% соискателей также отметили, что владеют английским языком.

Что касается возрастной группы старше 60 лет (465 резюме за последние полгода) из них большая часть также мужчины (77%). Максимальная запрашиваемая зарплата соискателей Самарской области старше 60 лет — от 80 тыс. рублей. Такую сумму в своих резюме разместили 5% соискателей. Почти 40% рассчитывают на оклад в 15-30 тыс. рублей. 33% согласятся на работу за 30-50 тыс. рублей. Самые популярные сферы среди жителей Самарской области старше 60 лет: производство, строительство, административный персонал.