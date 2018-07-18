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Соискатели в возрасте ищут работу в сферах производства, транспорта, строительства и бухгалтерии
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Соискатели в возрасте ищут работу в сферах производства, транспорта, строительства и бухгалтерии 

Волга Ньюс 57 минут назад
За последние полгода соискатели Самарской области в возрасте 50-60 лет разместили почти 3,8 тыс. резюме. Большая часть соискателей этой возрастной категории приходится на Самару — 63% (2,4 тыс. резюме), на втором месте Тольятти — 28%, на долю Сызрани и Новокуйбышевска приходится по 2%.
Стоит отметить, что соискатели нашего региона 50-60 лет преимущество мужчины (66%). Самыми «взрослыми» сферами в Самарской области считаются производство (15%), транспорт (12%), строительство и бухгалтерия по 9%. Именно на эти профобласти чаще всего претендуют соискатели старшего возраста.
48% соискателей данной возрастной группы претендуют на зарплату 20-40 тыс. рублей. 21% рассчитывают получать 40-60 тыс. рублей. 5% желаемой зарплатой указывают 80-100 тыс. рублей. И 4% хотят получать от 100 тыс. рублей. Ключевые навыки, которые чаще всего указывают жители Самарской области — знание ПК, организаторские способности, умение вести переговоры. 30% соискателей также отметили, что владеют английским языком.
Что касается возрастной группы старше 60 лет (465 резюме за последние полгода) из них большая часть также мужчины (77%). Максимальная запрашиваемая зарплата соискателей Самарской области старше 60 лет — от 80 тыс. рублей. Такую сумму в своих резюме разместили 5% соискателей. Почти 40% рассчитывают на оклад в 15-30 тыс. рублей. 33% согласятся на работу за 30-50 тыс. рублей. Самые популярные сферы среди жителей Самарской области старше 60 лет: производство, строительство, административный персонал.
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