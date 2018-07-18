Омичей приглашают на ночные экскурсии по историческому парку

Тематическая экскурсия из цикла «Исторические мифы и загадки» проводится в мультимедийном парке « Россия — моя история» после 21.00 при приглушенном свете.

Исторический парк «Россия-моя история» предлагает омичам новую концепцию экскурсий. В 21.00, после официального закрытия парка, в нем приглушают свет, и для всех желающих окунуться в необычный формат познания прошлого начинается экскурсия по экспозициям «Исторические мифы и загадки».

Сотрудники парка гарантируют полное погружение в мифы! Кроме того, гости могут участвовать в решении загадок, о которых спорит не одно поколение историков.

Первая экскурсия в рамках нового проекта состоялась уже 7 июля. Посетители парка узнали тайны дома Романовых. История правящей династии Романовых началась в Ипатьевском монастыре и закончилось в Ипатьевском доме… Гости узнали о таинственных совпадениях и мистических загадках, начиная с проклятия Марины Мнишек . Подменяли ли Петра I? Готов ли был Александр II подписать конституцию? Белые пятна в истории или целенаправленное предание забвению? Кто такой Иван VI и где находится река Яик? И почему Николай II был уверен в том, что до 1918 года его семье ничего не грозит?

Следующая ночная экскурсия по парку состоится 21 июля. Необходима предварительная запись по телефону 308-608; +7-923-760-12-55.