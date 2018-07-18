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В Башкирии спасатель нашел на озере израненного лебедя
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В Башкирии спасатель нашел на озере израненного лебедя 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В минувший понедельник, 16 июля, капитан Всероссийского общества спасания на водах России заметил, что на берегу Кандры-Куля сидит дикий лебедь. Казалось, что в этом нет ничего необычного, но и на следующий день лебедь с места не сдвинулся. Тогда спасатель решил подобраться к нему поближе, и выяснилось, что у птицы сломана левая лапка.
Публикация от mchsrb (@mchsrb) 17 Июл 2018 в 9:27 PDT  — Уже второй день раненный лебедь сидит на пирсе центральной спасательной станции. Как будто, дикая птица целенаправленно прилетела или приплыла за помощью к людям. Ему требуется срочная помощь ветеринаров и экологов, — рассказал спасатель.
Для наглядности мужчина заснял лебедя на видео. На кадрах видно, как птица выпячивает лапку и не может двигаться.
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