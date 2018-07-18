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В храме на Южном Урале прошла литургия после 90-летнего перерыва
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В храме на Южном Урале прошла литургия после 90-летнего перерыва 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В храме села Нижние Касарги Чебаркульского района на минувшей недели вновь зазвучали молитвы после 90-летнего перерыва. В день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла Благочинный Чебаркульского округа протоиерей Димитрий Егоров совершил здесь Божественную литургию, первую с момента поругания святыни. В старинном храме собралось много молящихся.
— Согласно архивным данным, последние богослужения совершались в Петропавловском храме в деревни Нижние Караси еще в 1926 году. Затем храм был закрыт, переоборудован в клуб, а после церковное здание и вовсе приспособили под зернохранилище. Старожилы вспоминали, что фрески храма были затерты комсомольцами. Иконостас был демонтирован. Исчез купол. Для удобства сельскохозяйственных работ был расширен вход для въезда колесного трактора. Величественное здание, украшение деревни и центр ее духовной жизни, было поругано и пришло в упадок, — сообщают в Челябинской Митрополии.
Сейчас жители Нижних Касаргов пытаются своими силам восстановить храм, а этот день они восприняли как день рождения села.
— Радостно видеть сегодня в храме столько людей, — рассказывают сельчане. — Приехали гости не только из близлежащих сел и деревень, есть жители Чебаркуля, Челябинска и даже Перми. Во время богослужения храм словно ожил!
После Божественной литургии и крестного хода жители и гости села, как большая и дружная семья, собрались у самовара за праздничным столом.
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