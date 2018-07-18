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Инвестиции в деталях. Эксперты от крупного бизнеса поделятся опытом работы в Тюменской области
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Инвестиции в деталях. Эксперты от крупного бизнеса поделятся опытом работы в Тюменской области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В пятницу, 20 июля, пресс-центр РИА «ФедералПресс» в городе Тюмени соберет за круглым столом руководителей крупнейших предприятий-инвесторов, представителей структур поддержки бизнеса, предпринимателей и журналистов. Тема для обсуждения на встрече экспертов «Топ инвестиционных проектов Тюменской области, развивающих экономику региона».
Соорганизаторы дискуссии — ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» и АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области». В ходе круглого стола участники на конкретных примерах обсудят уровень эффективности инвестиционной стратегии реализуемой на территории региона.
Для дискуссии предложены следующие темы и вопросы:
* Борьба за инвестора: какие инструменты позволяют Тюменской области лидировать в российских рейтингах и привлекать в регион качественные ресурсы и профессиональные кадры?
* Как создавалась и менялась действующая стратегия региональной власти в сфере привлечения инвестиций?
* Взаимные гарантии власти и бизнеса: как выстроить эффективное сотрудничество?
* Оценка инвесторов: маркеры привлекательности для развития бизнеса.
* Социальная ответственность крупного бизнеса — участие в инфраструктурных проектах.
* Масштабные проекты — угроза или стимул развития МСБ в регионе? Примеры успешной коллаборации.
* Перспективные проекты. Инвестиции в каких сферах появятся, могут появиться на территории региона в ближайшие два года.
Дата и время проведения круглого стола: пятница, 20 июля с 11:00 до 12:15 часов. Место проведения круглого стола: Республики, 142 ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр», зал «Сибирь».
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