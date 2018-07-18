Инвестиции в деталях. Эксперты от крупного бизнеса поделятся опытом работы в Тюменской области

Соорганизаторы дискуссии — ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» и АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области». В ходе круглого стола участники на конкретных примерах обсудят уровень эффективности инвестиционной стратегии реализуемой на территории региона.

Для дискуссии предложены следующие темы и вопросы:

* Борьба за инвестора: какие инструменты позволяют Тюменской области лидировать в российских рейтингах и привлекать в регион качественные ресурсы и профессиональные кадры?

* Как создавалась и менялась действующая стратегия региональной власти в сфере привлечения инвестиций?

* Взаимные гарантии власти и бизнеса: как выстроить эффективное сотрудничество?

* Оценка инвесторов: маркеры привлекательности для развития бизнеса.

* Социальная ответственность крупного бизнеса — участие в инфраструктурных проектах.

* Масштабные проекты — угроза или стимул развития МСБ в регионе? Примеры успешной коллаборации.

* Перспективные проекты. Инвестиции в каких сферах появятся, могут появиться на территории региона в ближайшие два года.

Дата и время проведения круглого стола: пятница, 20 июля с 11:00 до 12:15 часов. Место проведения круглого стола: Республики, 142 ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр», зал «Сибирь».