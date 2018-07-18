Выборное взаимодействие

о Владимире подписано соглашение о взаимодействии между Избирательной комиссией региона и многофункциональным центром области. Свои подписи под документом поставили Председатель комиссии Вадим Минаев и директор центра Денис Страх.

В соглашении прописан порядок совместной работы по реализации механизма «Мобильный избиратель», который позволяет избирателю, зарегистрированному во Владимирской области , проголосовать на выборах губернатора и депутатов Законодательного Собрания не по прописке, а по месту нахождения.

«Есть дачники, есть люди, которые постоянно проживают, к примеру, во Владимире , а зарегистрированы в Меленках, Кольчугино или другом районе. Чтобы они могли реализовать свое активное избирательное право, и действует проект «Мобильный избиратель», — пояснил Вадим Минаев.

Многофункциональные центры Владимирской области будут принимать заявления от избирателей о голосовании по месту нахождения с 25 июля по 5 сентября.

«Наши офисы работают в каждом районе, в Петушинском районе их даже два. Специалисты посоветуют гражданину, пришедшему подавать заявление, ближайший к месту, где он будет находиться в день голосования, избирательный участок», — добавил Денис Страх.

Заявление можно подать лично с паспортом в любой МФЦ региона, в любую территориальную (с 25 июля по 5 сентября) или участковую (с 29 августа по 5 сентября) комиссию региона или через сайт «Госуслуги». С 6 сентября до 14.00 8 сентября специальное заявление подается в УИК по месту регистрации в пределах Владимирской области. Документ оформляется только один раз, все последующие не учитываются, подчеркивают в комиссии.