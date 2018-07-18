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Суд в Оренбурге обязал компанию возместить бюджету 17 млн рублей неуплаченных налогов
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Суд в Оренбурге обязал компанию возместить бюджету 17 млн рублей неуплаченных налогов 

Rambler News Service 50 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Центральный суд Оренбурга обязал директора строительной компании возместить бюджету ущерб в размере около 17 млн руб., причиненный в результате уклонения от уплаты налогов, пишет 56orb.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
В суде было установлено, что с 2011 по 2013 годы директор уклонился от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на указанную сумму. При этом ему удалось избежать уголовной ответственности благодаря истечению срока давности преступления.
Тем не менее, истечение срока давности не исключает ответственности за причиненный материальный ущерб.
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