Суд в Оренбурге обязал компанию возместить бюджету 17 млн рублей неуплаченных налогов

Центральный суд Оренбурга обязал директора строительной компании возместить бюджету ущерб в размере около 17 млн руб., причиненный в результате уклонения от уплаты налогов, пишет 56orb.ru со ссылкой на региональную прокуратуру

В суде было установлено, что с 2011 по 2013 годы директор уклонился от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на указанную сумму. При этом ему удалось избежать уголовной ответственности благодаря истечению срока давности преступления.

Тем не менее, истечение срока давности не исключает ответственности за причиненный материальный ущерб.