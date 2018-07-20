Долги по зарплате в Иркутской области снизились в три раза

С начала года задолженность по заработной плате в Иркутской области

сократилась в 3,1 раза. Данные приводит министерство труда и занятости

Иркутской области.

По сведениям, полученным от организаций, кроме компаний малого

предпринимательства, в Иркутской области просроченная задолженность по зарплате на 1 июля 2018 года сократилась с 23,4 млн рублей до 7,6 млн рублей. Задолженность имеют семь организаций. Из числа должников вышли

пять организаций различных форм собственности. В аналогичный период

прошлого года задолженность снизилась в 1,7 раз.

Основная часть задолженности — 75,6%, или 5,7 млн рублей приходится на три организации, находящиеся в различных процедурах банкротства,

24,4% задолженности, или 1,8 млн рублей — на четыре работающие организации.

Большая часть просроченной задолженности приходится на деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг (37,8%), транспорт (20,4%),

водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов,

деятельность по ликвидации загрязнений (17,4%).

На одного работника в среднем приходится 30 тыс. рублей неполученной зарплаты.

Причиной долгов является отсутствие у организаций собственных средств. В бюджетной сфере Иркутской области задолженность отсутствует,

задолженности из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней нет.

Напомним, что вопросы своевременности выплаты заработной платы на предприятиях региона рассматриваются в рамках деятельности областной

межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение

за труд. В текущем году проведено три заседания межведомственной

комиссии, на которых рассмотрена ситуация в 43 организациях различной

формы собственности, имеющих задолженность по заработной плате.