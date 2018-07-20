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Долги по зарплате в Иркутской области снизились в три раза
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Долги по зарплате в Иркутской области снизились в три раза 

Хот 55 минут назад
Фото: Хот
С начала года задолженность по заработной плате в Иркутской области
сократилась в 3,1 раза. Данные приводит министерство труда и занятости
Иркутской области.
По сведениям, полученным от организаций, кроме компаний малого
предпринимательства, в Иркутской области просроченная задолженность по  зарплате на 1 июля 2018 года сократилась с 23,4 млн рублей до 7,6 млн  рублей. Задолженность имеют семь организаций. Из числа должников вышли
пять организаций различных форм собственности. В аналогичный период
прошлого года задолженность снизилась в 1,7 раз.
Основная часть задолженности — 75,6%, или 5,7 млн рублей приходится на  три организации, находящиеся в различных процедурах банкротства,
24,4% задолженности, или 1,8 млн рублей — на четыре работающие организации.
Большая часть просроченной задолженности приходится на деятельность в  сфере здравоохранения и социальных услуг (37,8%), транспорт (20,4%),
водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений (17,4%).
На одного работника в среднем приходится 30 тыс. рублей неполученной зарплаты.
Причиной долгов является отсутствие у организаций собственных средств. В  бюджетной сфере Иркутской области задолженность отсутствует,
задолженности из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней нет.
Напомним, что вопросы своевременности выплаты заработной платы на  предприятиях региона рассматриваются в рамках деятельности областной
межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение
за труд. В текущем году проведено три заседания межведомственной
комиссии, на которых рассмотрена ситуация в 43 организациях различной
формы собственности, имеющих задолженность по заработной плате.
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