Налоговики могут получить преимущество перед всеми кредиторами

Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в проекте поправок в закон о банкротстве, направленном в Думу , предложил обеспечить требования налоговиков залогом, что позволит удовлетворять их раньше остальных, пишут "Ведомости"

"Сфера банкротства несовершенна и требует комплексного реформирования, при комитете создана рабочая группа, в которой обсуждаются все предложения по банкротству, в том числе эти поправки, — говорит председатель комитета Госдумы по собственности Николай Николаев . — Конечно, роль государства в банкротстве должна выходить на первый план — до сих существуют управляемые банкротства, и эти предложения в том числе помогут решить эту проблему".

Сейчас первыми, вне очереди, вернуть долг могут кредиторы, у которых в залоге есть имущество должника. Но если требования появились в результате налоговой проверки и должник скрыл от налоговиков обязательства, арбитражный суд может признать такие требования обеспеченными залогом, предлагают управляющие. Нужно уравнять ФНС в правах с банками, которые накладывают залоги и погашают большую часть требований, объясняет федеральный чиновник. Такова позиция Минэкономразвития , но проект будет дорабатываться, текущая формулировка приведет к тому, что банки ужесточат условия выдачи кредитов.

Евгений Акимов. Датой возникновения залога в законопроекте считается «момент, когда не были исполнены обязательства», указывает консультант Исследовательского центра частного права им. С. С. Алексеева при президенте Олег Зайцев : «Например, ФНС проводит проверку за прошлый период — три года назад. И находит недоимку. У должника была машина, которая два года назад была отдана в залог банку. Получается, что ФНС становится старшим залогодержателем, отодвигая банк в сторону». Это ставит под угрозу все залоговое кредитование, считает Зайцев, но это единственный механизм, когда предложения имеют смысл: как правило, большая часть имущества, которое имеет цену, заложена в банках. Есть риск того, что залог по налогам будет приоритетнее других залогов, все будет зависеть от толкования суда, согласен начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка

Пока кредиторы, чьи требования обеспечены залогом, получают 70% выручки от продажи имущества должника (или 80%, если это залог по кредиту), напоминает партнер юрфирмы А2 Михаил Александров

Вне очереди погашаются требования по текущим платежам, например судебным расходам, отметил арбитражный управляющий Евгений Семченко , и лишь потом должник рассчитывается с остальными кредиторами. Пока ФНС, которая заканчивает проверку во время банкротства, попадает в эту, последнюю, очередь наравне с остальными кредиторами, говорит Семченко, преимуществ нет.

Поправка может предотвратить вывод имущества и мотивировать оплачивать долги по налогам, считает другой федеральный чиновник: «Если компания не расплатится и пойдет в банкротство, государство сможет найти источник погашения, это коснется только 5% всех дел, в которых участвует государство, и вряд ли повлияет на третьих лиц».

Для рядовых кредиторов это, безусловно, плохая новость, признает старший юрист «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Юлия Боброва. Это грубо нарушает интересы других и снижает и без того мизерные шансы на удовлетворение требований, считает Юлия Литовцева из «Пепеляев групп». В первой половине 2018 г. кредиторы банкротов получили 54,8 млрд руб. — 6,5% от требований, включенных в реестры по завершенным делам, следует из сведений, раскрытых арбитражными управляющими в «Федресурсе». Если ФНС станет залоговым кредитором, то остальным кредиторам может вообще ничего не остаться, считают Семченко, Боброва и Акимов.