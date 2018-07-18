Арбитражные управляющие предложили внести поправки в закон о банкротстве

Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных управляющих направил в Госдуму проект поправок в Закон о банкротстве. Его главный пункт — обеспечить требования налоговиков залогом, чтобы удовлетворять их раньше остальных кредиторов. Опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты отмечают, что это позволит Федеральной налоговой службе (ФНС) забирать большую часть выручки от продажи имущества должника.

— Залог в имуществе должника обеспечивает кредитору приоритетное право на возврат денежных средств. На практике это означает, что такие кредиторы забирают большую часть выручки от продажи имущества должника. Сейчас приоритетным правом на этом основании пользуются чаще всего банки, — объяснил руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Давид Капианидзе

По его словам, суть инициативы в том, что арбитражный суд сможет признавать требования ФНС, появившиеся после налоговой проверки как обеспеченные залогом. Налоговым органам будет отдаваться приоритет перед банками. Реализация такой инициативы приведет к ущемлению прав не только банков, но и обычных кредиторов, которым и так приходится довольствоваться тем, что осталось после удовлетворения требований залоговых кредиторов. После реализации инициативы их шансы на удовлетворение требований резко снизятся.

— Появление такой инициативы связано с тем, что власти ищут дополнительные источники поступления в бюджет. Это и повышение налогов, и усиленная борьба с уклонением от их уплаты. ФНС в настоящий момент находится в последней очереди кредиторов, так что при банкротствах ведомству редко что достается, — отметил Владимир Старинский , управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры».

Он уверен: если предложение будет одобрено, то ситуация резко изменится — банки и незалоговые кредиторы будут идти после налоговых органов. Согласиться с такой инициативой сложно, так как это приведет к тому, что интересы государства будут удовлетворены на счет интересов бизнеса и частных лиц.

Напомним, что поправки неоднократно обсуждались с Минэкономразвития Минюстом и профильными экспертами и были поддержаны государственно-правовым управлением президента и ФНС.