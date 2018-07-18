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Минниханов побывал в «Зарядье». Что-то похожее может появиться в Казани
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Минниханов побывал в «Зарядье». Что-то похожее может появиться в Казани 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Казанский Портал
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил московский суперпарк «Зарядье». Ему понравилось.
Минниханову местные аттракционы «Ледяная пещера», «Москва с высоты птичьего полета» и «Машина времени». Они не похожи на аттракционы, к которым все привыкли. Например, в «Ледяной пещере» поддерживается постоянная минусовая температура: посетители переносятся в атмосферу Крайнего Севера. Аттракцион «Москва с высоты птичьего полета» проходит в кинозале с полусферическим экраном высотой 13 метров, динамической платформой с 39 подвижными креслами и объемным звуком. У зрителей создается эффект полного присутствия в самых значимых местах Москвы.
Минниханов предложил изучить опыт «Зарядье» и использовать для создания парков в городах Татарстана, сообщает пресс-служба президента РТ.
«Зарядье» — новый парк, построенный в историческом центре Москвы, рядом с Кремлем и Красной площадью. Это новый тип общественного пространства. Он создан международной командой архитекторов, инженеров, ландшафтных дизайнеров и других экспертов.
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