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Нефть дешевеет из-за роста американских запасов
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Нефть дешевеет из-за роста американских запасов 

Российская Газета 1 час назад
Мировые цены на «черное золото» снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов на Интерконтинентальной бирже ICE Futures.
По данным на 8:45 мск, цена сентябрьских контрактов на поставку североморской нефти марки Brent колебалась возле отметки в 71,88 доллара за баррель. При этом августовские контракты на нефть WTI дешевели почти на полпроцента — до 67,71 доллара за бочку.
Одной из причин коррекции цен эксперты называют рост нефтяных запасов в Соединенных Штатах. Согласно ранее опубликованным данным Американского института нефти (API), они выросли почти на 630 тысяч баррелей, хотя ожидалось их снижение.
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