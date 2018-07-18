Нефть дешевеет из-за роста американских запасов

Мировые цены на «черное золото» снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов на Интерконтинентальной бирже ICE Futures.

По данным на 8:45 мск, цена сентябрьских контрактов на поставку североморской нефти марки Brent колебалась возле отметки в 71,88 доллара за баррель. При этом августовские контракты на нефть WTI дешевели почти на полпроцента — до 67,71 доллара за бочку.