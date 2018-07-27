Союз вкладчиков попросил Думу довести до конца расследование действий ЦБ по «Югре»

В письме указано, что в настоящее время целесообразно принять решение о восстановлении статуса банка «Югра» и реструктуризации его долга перед АСВ, что позволить сэкономить бюджетные средства в размере 172,5 млрд руб., а также позволит 34,7 тыс. гражданам РФ избежать финансовых потерь по непокрытым страховыми возмещениями частям вкладов.

По мнению Николаева, соответствующее решение могла бы принять председатель Банка России Эльвира Набиуллина наряду с одним из предложенных акционерами «Югры» планами оздоровления кредитной организации.

10 июля 2017 года ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» и ввел временную администрацию, которая должна была реализовать план по оздоровлению банка. 20 июля Агентство по страхованию вкладов начало выплаты вкладчикам. В тот же день Генпрокуратура предостерегла гендиректора АСВ Юрия Исаева от выплат клиентам «Югры». 28 июля того же года ЦБ отозвал лицензию «Югры».

Представители «Югры» пытаются в суде оспорить законность действий регулятора. 24 июля текущего года ими была подана кассационная жалоба в Верховный суд РФ на решения нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.