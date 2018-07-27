Ещё
Союз вкладчиков попросил Думу довести до конца расследование действий ЦБ по «Югре»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Союз вкладчиков попросил Думу довести до конца расследование действий ЦБ по «Югре» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Союз вкладчиков России в открытом письме попросил председателя Госдумы Вячеслава Володина оказать содействие в доведении до конца парламентского расследования действий Центробанка в отношении лишенного лицензии банка «Югра». Письмо, подписанное главой организации Николаем Николаевым, опубликовано на ее сайте.
В письме указано, что в настоящее время целесообразно принять решение о восстановлении статуса банка «Югра» и реструктуризации его долга перед АСВ, что позволить сэкономить бюджетные средства в размере 172,5 млрд руб., а также позволит 34,7 тыс. гражданам РФ избежать финансовых потерь по непокрытым страховыми возмещениями частям вкладов.
По мнению Николаева, соответствующее решение могла бы принять председатель Банка России Эльвира Набиуллина наряду с одним из предложенных акционерами «Югры» планами оздоровления кредитной организации.
10 июля 2017 года ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» и ввел временную администрацию, которая должна была реализовать план по оздоровлению банка. 20 июля Агентство по страхованию вкладов начало выплаты вкладчикам. В тот же день Генпрокуратура предостерегла гендиректора АСВ Юрия Исаева от выплат клиентам «Югры». 28 июля того же года ЦБ отозвал лицензию «Югры».
Представители «Югры» пытаются в суде оспорить законность действий регулятора. 24 июля текущего года ими была подана кассационная жалоба в Верховный суд РФ на решения нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.
Rambler News Service: последние новости
Съемочную площадку «Дома-2» могут снести из-за строительства трассы «Магнит» планирует сократить время редизайна своих магазинов В Совете Федерации прокомментировали информацию о возможных ударах США по Ирану
Комментарии  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен127
Тысячи крымчан подозревают в измене родине96
ЦБ принял решение по ключевой ставке20
СМИ узнали о подготовке нового удара США89
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»116
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение