«Яндекс» придумал ещe одно устройство для «умного дома»

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Новое устройство зарегистрировано 21 июня. В качестве разработчика указывается американская компания NotAnotherOne с адресом в Сан-Франциско , штат Калифорния. Официально «Яндекс» это устройство не представлял, как и «Яндекс. Телефон», также получивший ран разрешение на выпуск.

«Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ходом разработки «Яндекс. Модуля», сообщил, что устройство станет частью «умного дома» от «Яндекса». «Это будет немного измененный внешне центр Life Control с возможностью подключения экосистемы устройств, но без поддержки сети 3G и 4G», — рассказал собеседник издания.

Система будет базироваться на функциях «Яндекс. Станции», домашней мультимедиа-платформы, которая поддерживает Wi-Fi и Bluetooth и имеет встроенного голосового помощника «Алису». Она будет помогать включать музыку и кино, а также рассказывать новости и погоду.