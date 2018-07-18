Ещё
«Яндекс» придумал ещe одно устройство для «умного дома»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Яндекс» придумал ещe одно устройство для «умного дома» 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
Российская компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз на территорию Евразийского экономического союза устройства, получившего название «Яндекс. Модуль», следует из Единого реестра нотификаций о характеристиках шифровальных устройств, который доступен на сайте Евразийской экономической комиссии.
Новое устройство зарегистрировано 21 июня. В качестве разработчика указывается американская компания NotAnotherOne с адресом в Сан-Франциско, штат Калифорния. Официально «Яндекс» это устройство не представлял, как и «Яндекс. Телефон», также получивший ран разрешение на выпуск.
«Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ходом разработки «Яндекс. Модуля», сообщил, что устройство станет частью «умного дома» от «Яндекса». «Это будет немного измененный внешне центр Life Control с возможностью подключения экосистемы устройств, но без поддержки сети 3G и 4G», — рассказал собеседник издания.
Система будет базироваться на функциях «Яндекс. Станции», домашней мультимедиа-платформы, которая поддерживает Wi-Fi и Bluetooth и имеет встроенного голосового помощника «Алису». Она будет помогать включать музыку и кино, а также рассказывать новости и погоду.
Sostav.ru: последние новости
Саня с Дагестана: реакция на разоблачение автора Telegram-канала «Сталингулаг» Обзор горячих летних вакансий в рекламе и маркетинге! Юбилейный DMC: в Москве выступят креативные директора Amazon и Publicis Worldwidе
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии200
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе90
Умер солист группы «Доктор Ватсон»15
Трамп определился с отношением к России572
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию14
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение