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Бюджет Татарстана за 6 месяцев 2018 года получил 140,5 млрд руб. доходов
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Бюджет Татарстана за 6 месяцев 2018 года получил 140,5 млрд руб. доходов 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Бюджет Татарстана за 6 месяцев 2018 года получил 140,5 млрд руб. доходов, сообщается в документах совещания финансовых, казначейских и налоговых органов в Доме правительства РТ 18 июля.
Совещание было посвящено итогам исполнения консолидированного бюджета РТ за I полугодие 2018 года. За это время в доходную часть бюджета республики поступило 128,9 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, а также 11,6 млрд рублей безвозмездных поступлений.
Поступление налога на прибыль за шесть месяцев составило 49,1 млрд рублей, поступления налога на доходы физических лиц — 34,7 млрд рублей, земельного налога — 3,9 млрд рублей, акцизов — 14,7 млрд рублей. Из федерального бюджета за 1 полугодие 2018 года поступило 10,9 млрд рублей или 40% от годового плана.
Расходы консолидированного бюджета республики составили 107,9 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета — 87,7 млрд рублей.
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