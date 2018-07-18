Бюджет Татарстана за 6 месяцев 2018 года получил 140,5 млрд руб. доходов

Бюджет Татарстана за 6 месяцев 2018 года получил 140,5 млрд руб. доходов, сообщается в документах совещания финансовых, казначейских и налоговых органов в Доме правительства РТ 18 июля.

Совещание было посвящено итогам исполнения консолидированного бюджета РТ за I полугодие 2018 года. За это время в доходную часть бюджета республики поступило 128,9 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, а также 11,6 млрд рублей безвозмездных поступлений.

Поступление налога на прибыль за шесть месяцев составило 49,1 млрд рублей, поступления налога на доходы физических лиц — 34,7 млрд рублей, земельного налога — 3,9 млрд рублей, акцизов — 14,7 млрд рублей. Из федерального бюджета за 1 полугодие 2018 года поступило 10,9 млрд рублей или 40% от годового плана.

Расходы консолидированного бюджета республики составили 107,9 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета — 87,7 млрд рублей.