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Министр промышленности и торговли будет представлять Индию на ВЭФ-2018
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Министр промышленности и торговли будет представлять Индию на ВЭФ-2018 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 19 июл — РИА Новости. Министр промышленности и торговли Индии Суреш Прабху возглавит официальную делегацию страны на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщается на сайте мероприятия.
Ранее генконсул Индии во Владивостоке Кумар Субхам в интервью РИА Новости сообщал, что делегацию на ВЭФ-2018 возглавит один из министров, также будет участвовать деловое сообщество страны.
"Представительная делегация Республики Индия примет участие в IV Восточном экономическом форуме… Официальную делегацию возглавит министр промышленности и торговли Индии Суреш Прабху", — говорится в сообщении.
В состав индийской делегации также войдут руководители компаний KGK Group, The Tata Power Company, Sun Group, Jungle Travels India, Assam Bengal Navigation Company, Suzlon и другие.
Ожидается, что делегаты примут участие в бизнес-диалоге "Россия — Индия", который впервые состоялся в рамках ВЭФ в 2017 году. Стороны обсудят совместные проекты на Дальнем Востоке России.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.
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