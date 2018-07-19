Министр промышленности и торговли будет представлять Индию на ВЭФ-2018

ВЛАДИВОСТОК , 19 июл — РИА Новости . Министр промышленности и торговли Индии Суреш Прабху возглавит официальную делегацию страны на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщается на сайте мероприятия.

Ранее генконсул Индии во Владивостоке Кумар Субхам в интервью РИА Новости сообщал, что делегацию на ВЭФ-2018 возглавит один из министров, также будет участвовать деловое сообщество страны.

"Представительная делегация Республики Индия примет участие в IV Восточном экономическом форуме… Официальную делегацию возглавит министр промышленности и торговли Индии Суреш Прабху", — говорится в сообщении.

В состав индийской делегации также войдут руководители компаний KGK Group, The Tata Power Company, Sun Group, Jungle Travels India, Assam Bengal Navigation Company, Suzlon и другие.

Ожидается, что делегаты примут участие в бизнес-диалоге " Россия — Индия", который впервые состоялся в рамках ВЭФ в 2017 году. Стороны обсудят совместные проекты на Дальнем Востоке России.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.