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Делегацию Индии на ВЭФ-2018 возглавит один из министров
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Делегацию Индии на ВЭФ-2018 возглавит один из министров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 18 июл — РИА Новости. Делегацию из Индии на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивосток в сентябре, будет возглавлять один из министров, рассказал в интервью РИА Новости генконсул Индии во Владивостоке Кумар Субхам.
"Генеральное консульство Индии и посольство Индии в Москве получили приглашение на данное мероприятие (ВЭФ — ред.). В этом году также планируется делегация из Индии. Кто будет возглавлять делегацию — еще пока не можем сказать, но, однозначно, это будет кто-то на уровне министра. В том числе в ВЭФ-2018 будет участвовать деловое сообщество", — сообщил генконсул.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.
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