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Детскую больницу им. святой Ольги в центре Москвы признали памятником архитектуры
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Детскую больницу им. святой Ольги в центре Москвы признали памятником архитектуры 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Mos.ru
Детскую больницу им. святой Ольги признали памятником архитектуры, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.
«Архитектурный ансамбль детской больницы им. святой Ольги, построенный в 1880–1890-х гг. в Орлово-Давыдовском переулке, признали объектом культурного наследия регионального значения. Памятниками архитектуры стали главный, амбулаторный, служебный и карантинный корпуса больницы. По просьбам горожан в границы территории ансамбля включили парк — он также будет под охраной государства», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что облик ансамбля сформировался в XIX веке и сохранился практически неизменным до наших дней. В настоящее время специалисты начали изучать особенности больницы, вторым шагом станет согласование проекта реставрационных работ.
«Тот облик зданий, который можно увидеть и сегодня, сформировался окончательно в конце XIX века. Корпуса сохранились практически без изменений до сегодняшнего дня. С момента постройки ансамбль больницы не реставрировался. Уже выдано разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательных работ — специалисты начали изучать особенности больницы. Это первый шаг в ее реставрации. Следующим станет согласование проекта реставрационных работ по памятнику», — рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Детскую больницу возводили в два этапа. Здания спроектировали главный архитектор Московского университета Константин Быковский, работавший в стиле поздней эклектики, а также архитектор, проектировавший подмосковные дачи, доходные дома и студенческие общежития в псевдорусском стиле и стиле неогрек, Василий Барков. После революции здесь была 1-я туберкулезная больница для детей, затем здания заняла клиническая база Центрального института усовершенствования врачей. Позже здесь разместили дневной стационар, в котором работали мастерские и творческие кружки для больных. Стационар закрылся в 2012 г.
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