Детскую больницу им. святой Ольги в центре Москвы признали памятником архитектуры

Детскую больницу им. святой Ольги признали памятником архитектуры, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

«Архитектурный ансамбль детской больницы им. святой Ольги, построенный в 1880–1890-х гг. в Орлово-Давыдовском переулке, признали объектом культурного наследия регионального значения. Памятниками архитектуры стали главный, амбулаторный, служебный и карантинный корпуса больницы. По просьбам горожан в границы территории ансамбля включили парк — он также будет под охраной государства», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что облик ансамбля сформировался в XIX веке и сохранился практически неизменным до наших дней. В настоящее время специалисты начали изучать особенности больницы, вторым шагом станет согласование проекта реставрационных работ.

«Тот облик зданий, который можно увидеть и сегодня, сформировался окончательно в конце XIX века. Корпуса сохранились практически без изменений до сегодняшнего дня. С момента постройки ансамбль больницы не реставрировался. Уже выдано разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательных работ — специалисты начали изучать особенности больницы. Это первый шаг в ее реставрации. Следующим станет согласование проекта реставрационных работ по памятнику», — рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов