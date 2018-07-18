21 июля организуют дополнительные рейсы из Казани в Болгар 

В субботу на территории Болгарского музея-заповедника пройдет праздник «Изге Болгар жыены», посвященный Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией.
Добраться до Болгара в этот день можно будет с автовокзала «Столичный» (отправление автобуса 6.00) и с автовокзала «Южный» (в 6.20). Обратно из Болгар автобус отправится в 16.00. Стоимость билета в одном направлении — 310 рублей. Также все желающие могут воспользоваться регулярными рейсами, которые отправляются с автовокзала «Южный» ежедневно в 10.00 и 17.45, обратно из Болгар в 6.00 и 14.00.
Кроме того, 21 июля из казанского речпорта отправится теплоход «Метеор» вместимостью 124 человека по маршруту Казань — Болгар — Тетюши. Отправление теплохода из Казани в 6.00, обратно из Болгар — в 16.30. Помимо этого, из речного порта Казани осуществляются регулярные перевозки в Болгар по следующему расписанию: отправление из Казани в 8.00 и 9.00, обратно из Болгар — в 15.40 и 15.30 соответственно.