Мэрии Уфы направили предостережение о неудовлетворительном состоянии усадьбы Бухартовских

Башкультнаследие направило предостережение уфимскому муниципалитету о недопустимости нарушения требований по содержанию объектов культурного наследия. Как сообщает Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии , собственники зданий-памятников обязаны создавать условия, направленные на максимальное сохранение предметов охраны.

Ведомство с 4 по 10 июля проводило проверку. По ее результатам установлено, что администрация не обеспечивает удовлетворительное состояние принадлежащих муниципалитету зданий усадьбы Бухартовских. Главный дом и флигель находятся по улице Аксакова, 48, на пересечении с Коммунистической.

Дома усадьбы Бухартовских принадлежали семье дворян польского происхождения. Генрих Бухартовский является основателем нынешнего парка имени Ивана Якутова . По разным оценкам, здания относятся к концу XIX — началу XX века.

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