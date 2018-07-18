Ученые заявили о расширении почти бескислородной «мертвой зоны» в Индийском океане

КАИР , 18 июля. / ТАСС /. Обширная часть северо-западной акватории Индийского океана представляет собой «мертвую зону», практически полностью лишенную кислорода, а значит, и жизни. Речь идет о водном пространстве величиной с территорию Шотландии, которое постоянно расширяется, вызывая обеспокоенность научных кругов. Они усматривают в этом одно из проявлений негативного воздействия на природу глобального потепления климата.

"Мертвая зона" в Индийском океане занимает почти все Аравийское море от Оманского залива на западе до побережья Индии на востоке и до Йемена на юге. Она значительно превосходит по размерам аналогичные районы экологического бедствия в других районах Мирового океана, приводит агентство France-Presse мнение исследователя из Нью-Йоркского университета Абу-Даби ОАЭ ) Зухейра Лашкара. «Мертвая зона» начинается примерно в 100 м от поверхности океана и спускается на глубину до 1,5 км, при этом почти вся водная масса полностью лишена кислорода", — сказал Лашкар в интервью AFP.

Он и его единомышленники в науке полагают, что глобальное потепление подстегивает расширение этой зоны, что влечет за собой негативные последствия для природных экосистем, а также грозит оставить без улова рыбаков и без достопримечательностей — туроператоров.

По мнению ученых, в самом наличии «мертвых зон» нет ничего сверхъестественного, но когда они настолько обширны, то вызывают озабоченность. Исследователи основывают свои выводы на данных, полученных с помощью датчиков-роботов, которые опускались на глубину, не достижимую для обитаемых аппаратов. Замеры, проведенные командой ученых из британского Университета Восточной Англии и оманским Университетом имени султана Кабуса, показывают существенное падение содержания кислорода в воде по сравнению с данными, полученными в 1996 году. К тому же, если раньше это касалось небольшого района в центре Аравийского моря, то ныне явление распространилось почти на всю его акваторию.

Лашкар считает, что речь идет о порочном круге, когда повышение температуры моря в «мертвой зоне» ведет к снижению содержания кислорода в воде, а это, в свою очередь, вызывает еще больший нагрев воды.

Негативная тенденция может сказаться на работе многочисленных портов на побережье Аравийского моря, а также на жизни населения этих районов, которая связана с рыболовством. «Когда содержание кислорода в воде падает ниже определенного уровня, рыба уходит», — говорит Лашкар.

Кроме того, это ведет к гибели коралловых рифов, а следовательно, к снижению туристической привлекательности затронутых районов.