Более 400 экспертов примут участие в конференции «Инфофорум — Северный Кавказ»

Эксперты и представители органов власти обсудят вопросы информационной безопасности в рамках первой Межрегиональной конференции «Инфофорум — Северный Кавказ» в Ставрополе

«Мы ожидаем на конференции больше 400 участников, десятки экспертов федерального и региональных уровней. Темами обсуждения станут информационная безопасность, развитие электронных услуг, цифровые технологии», — рассказали ТАСС в оргкомитете.

Участники конференции проведут пленарное заседание и серию обсуждений основных тем в четырех секциях, а также посетят несколько ставропольских предприятий.

Владимир Владимиров. «В крае работают компании, представляющие разработки в сфере информационных технологий, обеспечения безопасности. Эти разработки успешно используются и в России , и за рубежом, поэтому региону есть что показать экспертному сообществу», — сообщил ТАСС накануне открытия форума губернатор Ставрополья

Межрегиональная конференция «Инфофорум» проводится в России с 2001 года и объединяет специалистов федеральных округов России. Главная тема мероприятия — информационная безопасность. На Северном Кавказе конференция проводится впервые.