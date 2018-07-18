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Более 400 экспертов примут участие в конференции «Инфофорум — Северный Кавказ»
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Более 400 экспертов примут участие в конференции «Инфофорум — Северный Кавказ» 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Эксперты и представители органов власти обсудят вопросы информационной безопасности в рамках первой Межрегиональной конференции «Инфофорум — Северный Кавказ» в Ставрополе.
«Мы ожидаем на конференции больше 400 участников, десятки экспертов федерального и региональных уровней. Темами обсуждения станут информационная безопасность, развитие электронных услуг, цифровые технологии», — рассказали ТАСС в оргкомитете.
Участники конференции проведут пленарное заседание и серию обсуждений основных тем в четырех секциях, а также посетят несколько ставропольских предприятий.
«В крае работают компании, представляющие разработки в сфере информационных технологий, обеспечения безопасности. Эти разработки успешно используются и в России, и за рубежом, поэтому региону есть что показать экспертному сообществу», — сообщил ТАСС накануне открытия форума губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Межрегиональная конференция «Инфофорум» проводится в России с 2001 года и объединяет специалистов федеральных округов России. Главная тема мероприятия — информационная безопасность. На Северном Кавказе конференция проводится впервые.
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