Глава Ростеха просит Путина поддержать унификацию правил ремонта тележек

В частности, по данным газеты, глава «Ростеха» просит поручить Минтрансу ОАО «РЖД» совместно с Объединением вагоностроителей «обеспечить внедрение разработанной УВЗ документации по эксплуатации и ремонту всех вагонов на тележке модели 18-100 и ее аналогов, эксплуатируемых в РФ ». По его словам, за последние десять лет «значительно возросло» количество фактов оборудования вагонов копиями тележек и «изменения их конструкции без согласования с разработчиком», что привело к нарушению безопасности движения.

Президент поручил правительству «рассмотреть и поддержать» запрос, пишет газета.

В то же время, отмечает «Ъ», собственники вагонов и вагоностроители опасаются масштабных убытков (несколько миллиардов рублей — прим. «Ъ») и ограничения конкуренции в ремонтах.

Единую ремонтно-конструкторскую документацию для 18-100 УВЗ подготовил в декабре прошлого года. Заказчиком проекта выступило Объединение вагоностроителей (ОВС).

УВЗ является собственником изготовленной в СССР тележки 18-100, однако на сети ОАО «РЖД», по данным «Ъ», встречаются еще 16 аналогов других вагоностроителей. Их ремонт идет по общей инструкции, предусматривающей взаимозаменяемость узлов и деталей. Она утверждена Советом по железнодорожному транспорту СНГ и действует на территории РФ, стран СНГ и Балтии. После смены руководства УВЗ и передачи его «Ростеху», завод стал менять отношения с лицензиатами. Так, УВЗ предложил выпускающим аналоги предприятиям переоформить лицензию. Им придется либо использовать оригинальную 18-100, либо провести дорогостоящие испытания аналогов.