Сколько шансов у «Абрамса» уцелеть после выстрела «Корнета»

Американское издание The National Interest утверждает, что российские противотанковые управляемые ракеты могут стать для НАТО «худшим кошмаром наяву» в случае прямого военного столкновения между альянсом и российскими войсками. Это выглядит довольно странно на фоне непрекращающихся заявлений рекламного характера о фантастических возможностях американского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Джавелин».

NI оценивает российские ПТРК, которые предназначены прежде всего для уничтожения танков и прочей бронетехники, по «сопутствующим» характеристикам и свойствам. Борьба с танками, с точки зрения автора статьи, это дело не первостепенной важности.

Так почему же российские противотанковые комплексы должны стать кошмаром для натовских войск? Из-за специфики ракетных боеголовок. У американской ракеты боевая часть тандемная кумулятивная. То есть, подлетая к танковой броне, она своим первым зарядом пробивает динамическую защиту — подрывает расположенный на броне ячеисто заряд встречного действия. Второй заряд, являющийся кумулятивным, направленно прожигает броню.

У российского ПТРК «Корнет» есть точно такие же ракеты. Но есть и ракеты двух других типов. С фугасной боевой частью и с термобарической. В российских ПТУР предыдущего поколения, с радиокомандным наведением, есть еще и осколочно-фугасный, и стержневой варианты боевой части. И это, как заявляет NI, страшная сила.

Страшная по двум причинам. Во-первых, дальность переносной модификации «Корнета» — 5,5 км. И это почти артиллерия. Ну, а модификация, предполагающая размещение комплекса на легких платформах, бьет на 10 км. И это точно артиллерия. Дальность «Джавелина» — 2,5 км.

Во-вторых, и калибр у «Корнета» соответствующий — 152 мм. Как у самоходной гаубицы.

Поэтому фугасный вариант ракеты способен эффективно уничтожать живую силу противника. В данном случае — натовских солдат. Термобарический вариант, который, производя объемный взрыв, уничтожает живую силу и разрушает защитные сооружения.

При этом, подчеркивает NI, у «Корнета» — наводящиеся оператором ракеты, их полет управляется при помощи лазерного луча. То есть они ложатся точно в цель. И это уже высокоточная артиллерия.

К существенному достоинству фугасных и термобарических ракет при использовании их против живой силы относится скрытность положения комплекса. У пехотного подразделения, пишет NI, нет аппаратуры, которая способна обнаруживать лазерное облучение.

Эта ракетная «артиллерия» не требует никаких особых условий для своей работы. Расчет из двоих бойцов ведет стрельбу ПТУР с неподготовленных позиций. Им не требуется платформа для перевозки оружия. И тут NI, можно сказать, кричит «караул», потому что таким оружием могут завладеть и использовать его против войск НАТО нерегулярные военизированные формирования. То есть партизаны и террористы. В то же время «Джавелин», оказавшись не в тех руках, столько бед причинить не способен.

«Джавелин» не способен поражать ничего, кроме целей, имеющих контрастное тепловыделение, то есть танки, БМП, БТР с работающими двигателями или с разогревшимся от стрельбы оружием, низкоскоростные воздушные цели типа вертолетов. Живая сила и защитные сооружения не излучают контрастные инфракрасные потоки волн, поэтому нацелить на них ракету невозможно.

Впрочем, конструкторы к этому и не стремились, поскольку перед ними не была поставлена задача по созданию универсального комплекса. И они честно разработали ПТРК третьего поколения, опередив «Корнет», который относится к поколению 2+, на полпоколения. Правда, маркетологи компании-производителя абсолютно нечестно внедряют в умы мысль о том, что к последнему поколению ПТРК относится только один «Джавелин». Это не так, поскольку подобные комплексы есть в Израиле Японии , и уже начинают внедряться во французскую армию. Причем, израильский «Спайк» существенно превосходит «Джавелин» по боевым возможностям. Еще лучше французский комплекс ММР, который сочетает в себе достоинства и третьего, и второго поколений ПТРК.

Основные различия американского и российского комплексов заключаются в способе наведения ракеты на цель. Американский принцип — «выстрелил и забыл». То есть ракета оснащена головкой самонаведения (ГСН). Головка тепловизионного типа — матрица фотоприемников 64х64. Ее невозможно обмануть при помощи встречного уводящего лазерного луча. Потому что она перед пуском ракеты в течение 30 секунд калибруется, запоминая тепловой облик цели.

Есть два режима полета — горизонтальный, что называется, в лоб, и атака сверху на горизонтальную проекцию танка, которая наименее защищена броней. Бронепробиваемость у ракет «Джавелина» не блестящая — 600-800 мм гомогенной брони. Но этого вполне достаточно при атаке сверху. Правда, при горизонтальном полете ракеты танк по неведомым соображениям должен повернуться к стрелкам боком, что в условиях танковых сражений бывает нечасто. Так что этот режим гарантирует поражение разве что БТР и БМП.

При этом следует признать, что «Джавелин» это оружие сегодняшнего, но никак не завтрашнего дня. Потому что совсем скоро, лет через 10-15, танкостроители начнут выпускать танки исключительно с активной защитой, которая «отстреливает» подлетающие боеприпасы. И тут американская ракета окажется бессильной. Что же касается российских танкостроителей, то они уже сделали танк Т-14 на платформе «Армата» с активной защитой. Есть активная защита и у израильской «Меркавы». А вот «Корнет» способен ее преодолевать, о чем чуть ниже.

Ракету ПТРК «Корнет» необходимо постоянно сопровождать в полете лазерным лучом. При максимальной дальности стрельбы полет продолжается 18 секунд. Принято считать, что это большой риск для наводчика нарваться на ответный танковый огонь. Однако это справедливо, если наводчик имеет невысокую квалификацию. В нормальном режиме необходимо сопровождать ракету, держа луч на 3 метра выше атакуемой цели. Соответственно, танк при этом не обнаруживает облучение.

Российские противотанковые ракеты не могут атаковать танк сверху. Однако этого и не требуется в связи с мощностью ее тандемной кумулятивной БЧ, поскольку ее бронепробиваемость — 1200-1400 мм. Этого достаточно для того, чтобы прошить лоб башни, который имеет самую толстую броню.

И, наконец, о преодолении активной защиты танка. Российский ПТРК «Корнет» имеет возможность производить парный запуск ракет с минимальным интервалом. Они управляются одним лазерным лучом. Первая ракета уничтожается активной защитой танка. Вторая свободно устремляется к танковой броне, поскольку активная защита не успевает на нее среагировать. Это очень ценное качество, которое продлевает актуальность российского комплекса на много лет вперед. В бою у американских «Абрамсов» немного шансов уцелеть после выстрела «Корнета».

«Джавелин» же, как было сказано, в войнах завтрашнего дня будет практически бесполезен. Его ракеты парно запускать невозможно, поскольку первая ракета будет закрывать от второй инфракрасную сигнатуру цели.

Возвращаясь к теме использования противотанковых ракет «не по назначению», то есть против живой силы и неконтрастных в тепловом отношении целей, можно допустить, что американские конструкторы в случае большой нужды смогли бы сделать и фугасную, и термобарическую боевые части для «Джавелина». Но такое использование ракет требует, чтобы они были недорогими. Однако одна ПТУР американского комплекса третьего поколения стоит 100 тыс. долларов. Как говорится, особо не настреляешься. А российские ПТУР обходятся иностранным покупателям в 10 раз дешевле.

Обо всех этих моментах, не очень лестно характеризующих «лучший в мире» ПТРК, NI почему-то забыл поведать.

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