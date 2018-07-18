Неизвестные похитили в Адыгее 25-летнего мужчину

"Трое неизвестных мужчин совершили похищение молодого жителя Майкопского района, это произошло во вторник возле магазина в поселке Тульский около 7:00. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений, совершенное организованной группой"). Ведется следствие", — сказал Сетов.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики, молодого человека затолкали в автомобиль Ford Focus синего цвета возле магазина, который работает круглосуточно. Трое похитителей в масках были одеты в камуфляжную форму черного цвета. Номера автомобиля запечатлела камера наружного видеонаблюдения.