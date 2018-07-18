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Неизвестные похитили в Адыгее 25-летнего мужчину
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Неизвестные похитили в Адыгее 25-летнего мужчину 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Кубанские Новости
МАЙКОП, 18 июля. /ТАСС/. Неизвестные похитили в предгорье Адыгеи 25-летнего жителя Майкопского района, возбуждено уголовное дело, сообщил в среду ТАСС официальный представитель следственного управления СК по Адыгее Руслан Сетов.
"Трое неизвестных мужчин совершили похищение молодого жителя Майкопского района, это произошло во вторник возле магазина в поселке Тульский около 7:00. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений, совершенное организованной группой"). Ведется следствие", — сказал Сетов.
Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики, молодого человека затолкали в автомобиль Ford Focus синего цвета возле магазина, который работает круглосуточно. Трое похитителей в масках были одеты в камуфляжную форму черного цвета. Номера автомобиля запечатлела камера наружного видеонаблюдения.
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