В Саратовской области «Управление отходами» создало свыше 140 рабочих мест

Концессионные объекты Саратовской области увеличивают штаты производственных подразделений мусороперерабатывающих комплексов и перегрузочных станций в июле на 140 человек. При фактической реализации территориальной схемы обращения с отходами, утвержденной в Саратовской области, и началом работы Регионального оператора, с 1 августа ожидается существенное увеличение поступлений твердых коммунальных отходов на концессионные объекты региона. Чтобы обеспечить качественные экологически безопасные обработку и захоронение новых объемов ТКО, предприятия компании переводятся на двухсменный режим работы.

Вольске, Хвалынске, На двух высокопроизводительных МПС города Саратова открыто 65 вакансий. Эти МПС обеспечат транспортирование всего объема ТКО из пяти районов Саратова на обработку и захоронение в Энгельс . Запускаются в эксплуатацию мусороперегрузочные станции балаковского сегмента. В Пугачеве Ивантеевке , Перелюбе, Духовницком, Горном дополнительно принимается на работу 16 подсобных рабочих. Коммунальные отходы из этих районов пройдут экологически безопасные обработку и захоронение на Балаковском мусороперерабатывающем комплексе. В Энгельсский Экотехнопарк и на мусороперерабатывающий комплекс в Балаково требуется по 30 рабочих.

Построенная высокотехнологичная коммунальная система по обращению с ТКО, создание которой инициировано губернатором Валерием Радаевым обеспечит сокращение негативного влияния на окружающую среду Саратовской области. На территории региона АО «Управление отходами» является соисполнителем «майского» Указа Президента РФ в части обеспечения экологически безопасного обращения с ТКО.

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