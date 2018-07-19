Йеменские хуситы просят Москву помочь прекратить войну

Глава Высшего политсовета движения хуситов «Ансар Алла» в Йемене Махди аль-Машат направил послание президенту РФ Владимиру Путину , в котором просит оказать поддержку в деле прекращения войны в Йемене. Об этом 19 июля сообщает агентство САБА, официальный информационный портал движения хуситов.

Как сказано в сообщении, Махди аль-Машат выразил надежду, что " Россия своей мудрой позицией и международным влиянием сыграет заметную роль в прекращении агрессии и снятии блокады с йеменского народа, а также в работе по достижению справедливого и полного урегулирования, которое реализует стремления йеменского народа и гарантирует безопасность и стабильность в Йемене и всем регионе".

Война в Йемене между хуситами и правительством во главе с президентом Мансуром Хади идет с 2014 года. В результате длительных боевых действий и блокады, введенной международной коалицией во главе с Саудовской Аравией , в Йемене есть все признаки гуманитарной катастрофы.

В последнее время активные боевые действия идут вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. С середины июня коалиция проводит операцию «Золотая победа» против хуситов. В результате повстанцы были выбиты из аэропорта Ходейды, в настоящее время бои идут вокруг порта. Всего под контролем хуситов находятся ряд районов в западной, наиболее населенной части Йемена.