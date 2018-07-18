«Высоковский»: огурцы, томат и хрен купи по карте без проблем

Радостная новость для всех любителей вкусных костромских огурцов, хрена и других овощей. Теперь во всех тонарах сети бренда «Высоковский» можно платить банковской картой, узнал KOSTROMA.TODAY. Павильоны начали работать с самыми популярными платежными системами VISA , MasterCard и МИР. «Тонар «Высоковский» находится недалеко от моего дома. После работы я каждый день туда захожу. Но у меня редко есть с собой наличные деньги — я уже привык расплачиваться картой. Иногда приходилось бежать в другой конец микрорайона до банкомата, чтобы снять наличные. А теперь я безумно рад, что есть возможность безналичного расчета — стало очень удобно», — рассказывает костромич Денис.

Сотрудники «Высоковского» перед тем, как ввести безналичную оплату, проводили опрос покупателей. Все были двумя руками за нововведение. Костромичи рассказали, что в последнее время редко пользуются бумажными деньгами и отдают предпочтение картам. «Платежными терминалами оборудована вся торговая сеть. Продавцы посетили обучающие семинары. Уверены, что качество обслуживания повысится», — рассказал замдиректора по IT «Высоковского» Александр СМИРНОВ . Благодаря новой системе в тонарах доступен и бесконтактный способ оплаты — с помощью NFC-карт и мобильных устройств с ApplePay/AndroidPay. То есть расплатиться можно даже с помощью мобильного телефона.

Напомним, что в торговой сети бренда «Высоковский» регулярно проводятся акции, а скидки на овощи и продукцию тепличного комбината радуют глаз и кошелек, в котором теперь не обязательно носить наличные деньги.

Карту торговой сети бренда «Высоковский» можно посмотреть здесь.